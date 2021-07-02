Школы Мурманской области готовятся к реализации проекта «Arctic schools»

Вчера в Мурманске состоялся выездной смотр школ, которые стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов для преобразования школьных пространств в рамках проекта «Arctic schools». Эти учреждения посетили министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба и глава администрации города Мурманска Евгений Никора. В числе мурманских победителей – гимназии №1 и 3, а также основная общеобразовательная школа №58.

«В конкурсном отборе приняли участие более 80 школ со всего региона, победителями стали 56 образовательных учреждений, – отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. – Важно отметить, что в защите проектов активное участие принимали ученики, которые с большой ответственностью отнеслись к разработке дизайна и блестяще выступили на презентации. Всего на преобразование школьных пространств было выделено 150 млн рублей».

«Сам проект очень востребован: педагогами, учениками, родителями. Большое спасибо губернатору Мурманской области за предоставленную возможность. Нужно постараться сделать все вовремя и качественно, к началу следующего учебного года, – рассказал Евгений Никора. – Для того чтобы работы были выполнены в срок, я рекомендовал организовать проведение ремонтов в три смены. Подрядчики, которые выйдут на объекты, должны работать четко по графику, чтобы мы к середине августа уже могли увидеть результат».

В гимназии №1 (проезд Связи, 30) модернизируется класс технологии, на базе гимназии №3 (ул. Челюскинцев, 14) планируется создание эколого-краеведческого центра, а в школе № 8 (ул. Маклакова, 39) будет полностью модернизирована столовая, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.