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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 13:30

Школы Мурманской области отмечены в I этапе Всероссийского фестиваля «Футбол в школе»

Школы Мурманского региона отмечены в числе лучших по итогам первого этапа Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» 2020-2021 учебного года. Организаторы – Российский футбольный союз, Минпросвещения России и Российское движение школьников. Фестиваль прошел в 51 субъекте РФ, бщее количество участников – 177 тысяч человек.

Среди лучших городских общеобразовательных организаций названа СОШ №289 Заозерска, лучших сельских – СОШ №7 посёлка Корзуново Печенгского района. Также дополнительное поощрение за активное вовлечение в мероприятия фестиваля девочек и девушек получила СОШ №1 Мурмашей.

Победителями I этапа всероссийского спортивного мероприятия экспертный совет признал СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна из г. Геленджика Краснодарского края – среди городских школ, а среди сельских победителем стала СОШ №36 из села Ненокса Архангельской области.

Для проведения фестиваля в условиях ограничений, связанных с COVID-19, были предусмотрены разные форматы мероприятий, адаптированные к ситуации в стране. Педагоги, школьники и родители смогли выбрать мероприятия, исходя из своих желаний, возможностей и ситуации в конкретном регионе. Отдельное мероприятие «Мы в игре!» организовали для девочек. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организаторы провели творческий конкурс и кулинарный баттл «Футбольный гурман».

Подробности, фотографии и видеоролики размещены на сайте фестиваля и в социальных сетях Российского движения школьников.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, второй этап стартует в марте. Начало регистрации на него – 22 февраля на официальном портале спорт.рдш.рф.

 

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