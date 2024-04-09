Школы Мурманской области получат 39 млн рублей за высокие образовательные результаты

В Министерстве образования и науки Мурманской области подвели итоги конкурсного отбора среди школ Кольского Заполярья на предоставление гранта из областного бюджета как поощрения за высокие образовательные результаты. По результатам победителями стали 10 городских и 3 сельские школы, каждая из них получит 3 млн рублей.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в номинации «Городские школы Кольского Заполярья» победителями стали Мурманский академический лицей, гимназия №2, гимназия №3, гимназия №6, школа №36 Мурманска, школа №4 Оленегорска, Кольская средняя школа, школа №269 Снежногорска, школа №6 Апатитов, школа №7 Кировска.

В номинации «Сельские школы Кольского Заполярья» победителями отбора признаны школа №10 в Коашве, Минькинская коррекционная школа-интернат, школа №280 имени Д.А. Опарина в Оленьей Губе.

Конкурс на предоставление грантов из областного бюджета на поощрение школ впервые состоялся в 2022 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Ежегодный конкурсный отбор входит в перечень мероприятий стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru