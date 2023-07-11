Школы Мурманской области получат гранты на реализацию инициативных проектов, подготовленных учениками

Пять грантов по 100 тысяч рублей получат победители конкурса проектов, направленных на повышение гражданской активности. Претендовать на грант могут общеобразовательные организации области, инициативный проект должен быть подготовлен учениками школы старше 14 лет.

В конкурсном отборе – две номинации, «Гражданско-патриотическое воспитание» и «Развитие ученического самоуправления». Ученики могут предлагать проект, направленный на улучшение ситуации или решение вопроса именно в их школе.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, победители смогут потратить средства гранта на приобретение оборудования, техники, расходных материалов и на оплату работ, связанных с реализацией инициативного проекта.

Объявление о старте конкурсного отбора будет опубликовано на сайте Министерства образования и науки Мурманской области в августе 2023 года, полная информация о конкурсе – по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru