Школы Мурманской области присоединились к Третьему общероссийскому киноуроку

В образовательных учреждениях Мончегорска, Никеля, Мурманска, Заозерска и Гаджиево прошли необычные занятия в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». Депутаты областной Думы стали их участниками и представили школьникам короткометражные фильмы о ценностных ориентирах и человеческих качествах.

В Заозерске ученики начальных классов вместе со спикером регионального парламнта Сергеем Дубовым посмотрели и обсудили фильм «Стеша». В короткой ленте повествуется об уважительном отношении к природе на примере деревенской девочки, которая приехала в большой город.

– Очень трогательный фильм, который в доступной и, главное, интересной для детей форме учит состраданию и бережному отношению к окружающему миру. Проект «Киноуроки в школах России» рассчитан на ребят разного возраста и позволяет разъяснить подрастающему поколению очень важные понятия – доброта и сострадание, уважение и ответственность. Важно, что все киноуроки создаются с участием школьников, отражают понятную для них среду. Это, своего рода, наглядное пособие, которое рассчитано помочь нашим детям разобраться в том, что такое хорошо, и что такое плохо, – отметил Сергей Дубовой.

Ученики начальных классов мончегорского лицея обменялись мнениями о фильме «Стеша» с депутатом Максимом Ивановым.

К просмотру и последующему обсуждению также были предложены фильмы «Пять дней» о созидательном труде для учеников средних классов и «Если бы не я» о силе воли и духа для старшеклассников.

Проект «Киноуроки в школах России» реализуется с 2016 года. Он нацелен на создание системы воспитания детей и молодежи, в основу которой заложены профессиональные художественные фильмы. Видеотека насчитывает уже 35 короткометражек. В них рассматриваются базовые нравственные понятия и ценности, такие как дружба, мужество, честь и другие. Муниципальные образования и другие участники проекта могут стать сопродюсерами будущих киноуроков и указываться в титрах.