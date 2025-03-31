Школы начнут приём заявлений на зачисление в первые классы не позднее 1 апреля

С 1 апреля по 30 июня будут зачислять детей с регистрацией рядом с выбранной школой и льготников. Остальных — после вплоть до 5 сентября.

Как сообщает «Парламентская газета», вне очереди поступят дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета — только в общеобразовательные организации, где есть интернат. В любые государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения по месту жительства без очереди возьмут и детей военнослужащих, добровольцев, росгвардейцев, погибших при выполнении задач в СВО либо умерших позже из-за увечий, ранений, травм, контузий или заболеваний.

Также есть категории первоочередников и ребят с преимущественным правом на зачисление.

Проще всего оставить заявку на портале «Госуслуги».

«Разработанная и утвержденная Министерством просвещения РФ система записи ребёнка в первый класс эффективна и понятна, — сказала «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. — Она стала удобным и действенным инструментом для родителей и будущих школьников благодаря тому, что ведомство постоянно анализирует мнение родителей и общественности по правилам приёма и ежегодно вносит небольшие изменения, направленные на улучшение».