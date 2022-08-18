Шлифованный рис, пшено и репчатый лук – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области

В магазинах Мурманской области с 9 по 15 августа текущего года наблюдался прирост цен на шлифованный рис (на 2,4%), пшено (на 2,3), репчатый лук (на 2,2), яблоки (на 1,7), сливочное масло (на 1,0), куриные яйца (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 3,6%), картофель (на 1,8), гречневую крупу-ядрицу (на 1,4), морковь (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.