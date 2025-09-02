ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.25 15:05

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ

Сладости поднимают настроение и взрослым, и детям. Особой популярностью пользуется шоколад. Это самый востребованный десерт по всему миру. Современный ассортимент подобных угощений очень широк, поэтому необходимо знать, на что именно обращать внимание при выборе. Вкусные шоколадные конфеты с орехами станут прекрасным подарком на любой праздник.

О СОСТАВЕ

При рассмотрении состава молочного шоколада с орехами стоит учитывать: чем короче список ингредиентов, тем лучше. Если речь идёт о натуральном угощении, то в него могут входить природные красители и ароматизаторы (а также ванилин). Недопустимы всевозможные усилители вкуса и аромата. Также не приветствуются консерванты, пусть даже они и продлевают сроки годности.

В шоколадных конфетах в составе должно быть тёртое какао и масло какао. Некоторые производители, чтобы снизить цену, используют пальмовое или кокосовое масло – это нежелательно, поскольку чрезмерное потребление этих продуктов может нанести вред здоровью.

Также стоит учитывать, что орехи или арахис в составе могут вызывать аллергию. Поэтому стоит индивидуально выяснить, нет ли реакции на эти ингредиенты.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ

При выборе конфет в коробках или вразвес стоит обратить внимание на определенные критерии. Они говорят о достаточном качестве продукции:

  1. Вкус и предпочтения. Нужно учитывать, что у разных видов шоколада вкусы отличаются. Любителям сладостей больше подойдут молочные или белые варианты. А вот если хочется горьких нот, то стоит обратить внимание на горький шоколад.
  2. Состав. Чем меньше ненатуральных составляющих, тем лучше. Естественно, в шоколаде не должно быть никаких опасных для здоровья ингредиентов.
  3. Упаковка. Это не самый важный фактор, но лучше, когда конфеты выглядят красиво и ярко, вызывая аппетит. Также важно чтобы коробка была качественной и плотной – так конфеты не повредятся.
  4. Бренд. Лучше всего покупать изделия от известных и проверенных компаний, которые дорожат своей репутацией.
  5. Цвет шоколада у конфет должен быть однородным, без каких-то перепадов и изменений оттенка. Также важно, чтобы форма изделия была ровной, в том числе и по краям.
  6. Чем меньше сахара прописано в составе, тем лучше. Такие конфеты, как правило, безопасны для здоровья.

Качественные шоколадные конфеты очень вкусны и при этом не вредят здоровью. Выбор в современных магазинах очень широк – можно подобрать вариант под любые предпочтения. Перед покупкой очень важно изучать состав, чтобы точно убедиться в качестве десерта.

 

 

 

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КОНДИТЕРСКАЯ СЕТЬ»

ИНН: 9705044645

ККТУ 17.5.4

2VfnxxCXsJY

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области выросли на 1,8%-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Региональный оператор Мурманской области завершает летнюю кампанию по замене поврежденных мусорных контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»