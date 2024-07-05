Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 08:45
«Шомбай-fest»: спектакль «Теремок» Мурманского областного театра кукол признан лучшим спектаклем для младшей возрастной группы
Жюри V Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest» подвело итоги и отметило мурманскую постановку режиссёра Петра Васильева «Теремок» дипломом «Лучший спектакль для младшей возрастной группы».
Как сообщает vk.com/murmanculture, фестиваль «Шомбай-fest» проводился в Казани уже в пятый раз Он был создан в 2013 году по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан и Татарского государственного театра кукол «Экият».
На сцене театра прошли показы 14 спектаклей труппы из Белоруссии, Азербайджана и России.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279543%2Fwall-139605315_27302
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