«Шомбай-fest»: спектакль «Теремок» Мурманского областного театра кукол признан лучшим спектаклем для младшей возрастной группы

Жюри V Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest» подвело итоги и отметило мурманскую постановку режиссёра Петра Васильева «Теремок» дипломом «Лучший спектакль для младшей возрастной группы».

Как сообщает vk.com/murmanculture, фестиваль «Шомбай-fest» проводился в Казани уже в пятый раз Он был создан в 2013 году по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан и Татарского государственного театра кукол «Экият».

На сцене театра прошли показы 14 спектаклей труппы из Белоруссии, Азербайджана и России.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279543%2Fwall-139605315_27302