Шоу «Холодные игры» Междуреченского Дома культуры заняло второе место на всероссийском конкурсе Минкультуры России

«Холодные игры» – командная интеллектуальная игра, участники которой соревнуются в эрудиции и знаниях на различные темы, заявленные в каждом новом сезоне - история, культура, традиции, кино. Также игроки выполняют творческие задания.

Автор и организатор «Холодных игр» – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко. В Мурманской области играет 31 молодежная команда (до 18 лет), и 8 взрослых команд. В этом году в регионе пройдет пятый сезон шоу.

Ведомственный конкурс «Дом культуры. Новый формат» был инициирован Министерством культуры Российской Федерации впервые в этом году. Его цель – найти и поддержать лучшие практики в учреждениях культурно-досугового типа. В конкурсе приняли участие 77 регионов Российской Федерации, всего было подано 172 заявки от федеральных и муниципальных культурно-досуговых учреждений. Победители получат денежное поощрение и дипломы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Холодные игры» стали вторыми в номинации «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа». Победителем номинации стал проект сельского культурно-образовательный центр имени В.А. Жуковского.

Кроме того, в рамках конкурса объявляют победителей среди проектов учреждений муниципального и регионального уровня.