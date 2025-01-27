Шоу-конкурс «Бешеная пила» состоялся в Апатитах

25 января на главной площади города Апатиты прошло яркое событие – зрелищное шоу «Бешеная пила-2025». Организаторами выступили городская администрация и экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня».

В этом году на конкурс приехали талантливые мастера из разных регионов России. Всего за 90 минут, под восхищенные взгляды зрителей, они превратили обычные глыбы льда в прекрасные скульптуры. Оценивало работы участников компетентное жюри, в состав которого вошли профессиональные художники из Апатитов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, по итогам творческого конкурса «Бешеная пила-2025» победителями стали:

1 место - Кирилл Баталов из Невьянска и Матвей Ваваев из Комсомольска-на-Амуре со скульптурой «Северный характер»;

2 место - Лев Брюханов из посёлка Богородское и Мария Соловатова из Ижевска со скульптурой «Выбери меня»;

3 место - Андрей и Татьяна Кошелевы из Красноярска со скульптурой «Рыба моя».

Дипломы за участие и специальные призы получили: Валерий и Ирина Липпонен из Апатитов со скульптурой «ВАЛЛЯ»; Илья Мехряков из города Кунгур и Мария Трухачёва из Москвы со скульптурой «Траверсом по обстоятельствам».

Ярким дополнением шоу-программы стали выступления местных творческих коллективов, которые подарили гостям отличное настроение и незабываемые эмоции.

Шоу-конкурс стал настоящим праздником для жителей Апатитов и Кировска, объединив искусство, северную тематику и безграничную фантазию мастеров.

Фото: (Игорь ГРОМОВ; ЭТЦ «Снежная деревня»): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281866%2Fwall-139605315_29332