Шоу «Морозко»: в Ледовом дворце Мурманска дали старт кампании по проведению губернаторских ёлок в регионе

С 14 по 16 декабря в столице Кольского Заполярья пройдёт 6 показов ледового шоу с участием известных российских фигуристов. Красочную версию любимой с детства русской народной сказки «Морозко» создали под руководством заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха.

В течение трёх дней перед ребятами из разных уголков области на ледовой арене выступят талантливые российские фигуристы. Главные роли исполняют бронзовые призёры Олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также спортсмены из Болгарии Албена Денкова и Максим Ставиский.

«Очень важно, чтобы наши дети с ранних лет приобщались к искусству, классическим сюжетам и качественным постановкам. В рамках реализации регионального плана «На Севере – жить» мы уже второй год проводим для ребят праздничные мероприятия с участием известных российских фигуристов. В этом году ребята увидят ледовое шоу «Морозко», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как отметила руководитель профильного ведомства, марафон представлений продолжат выездные спектакли областных театра кукол и драматического театра в Печенгском округе и Кандалакшском районе, еще несколько показов сказок для самых маленьких северян пройдет в Мурманске. В результате новогодняя кампания охватит более 11 тысяч одаренных юных северян, ребят из многодетных и малообеспеченных семей и детей участников СВО.

16 и 17 декабря артисты областного театра покажут «Саамскую сказку» юным жителям Алакуртти и Кандалакши, а 22 и 23 декабря ребята из Печенги и Заполярного увидят премьерный спектакль Областного драмтеатра «Три желания Морозко».

Финальные губернаторские елки пройдут 27 и 29 декабря в Мурманске на сцене театра кукол, где для маленьких гостей покажут новую постановку «Путешествие Голубой стрелы».

Фото: https://gov-murman.ru