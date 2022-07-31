Шоу на флайборде, сальто на аквабайке и мастер-класс по песчаной скульптуре: в Мурманске прошёл первый фестиваль водных видов спорта

30 июля берег и акватория Семёновского озера стали площадкой для проведения первого в заполярной столице фестиваля водных видов спорта. Плохая погода не стала препятствием для северян: гости активно принимали участие в мастер-классах по фридайвингу и виндсёрфингу, рассекали волны на сапах и каяках, пробовали поймать баланс на специальном борде, а также мастерили скульптуры в «Песочном городе».

Знакомили мурманчан и гостей заполярной столицы с пляжными активностями инструкторы, которые профессионально занимаются водными видами спорта в Мурманской области. А мастер-класс по песчаной скульптуре всем желающим устроила команда из Кировска, не раз удивлявшая гостей «Снежной деревни» искусством резьбы по снегу и льду.

На протяжении всего фестиваля настроение создавали музыканты, диджеи и ведущие сразу на двух сценах, в парке были открыты разнообразные площадки для активного времяпрепровождения. А на воде экстремальное шоу устроили гости мероприятия – рекордсмен мира и России Валерий Бордиан, многократный призёр чемпионатов и кубков России Николай Соколенко и призёр региональных соревнований по вейкбордингу Ярослав Валеев. Профессионалы экшн-спорта – флайбординга, вейкбординга и Jet Ski – демонстрировали захватывающие кульбиты на глади Семёновского озера, поднимаясь с флагом Мурманской области на высоту порядка 15 метров и исполняя сальто на водном мотоцикле.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одним красочным элементом праздника стал заплыв на сапах в карнавальных костюмах, по результатам которого самые креативные участники – авторы нарядов Харона и весны в тундре – получили специальные призы от организаторов и партнёров фестиваля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/