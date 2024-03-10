«Ш.ПА.Н.А.» из Снежногорска юморить умеет

На базе Детской театральной школы 9 марта состоялся Весенний Кубок Мурманской молодёжной лиги КВН. Зрители увидели более 20 ярких выступлений от молодых команд, представляющих учебные заведения Мурманска и Мурманской области.

В программе был единственный конкурс «Приветствие», который стал для многих начинающих кавээнщиков не только поводом для волнений, но и шансом проявить себя.

По решению жюри первое место одержала команда «Ш.ПА.Н.А.» из города Снежногорска.

Второе место - команда «Полярные нахимовцы» из Нахимовского военно-морского училища (г. Мурманск).

Третье место разделили команды «Тут и там» Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева и «Сборная Хибиногорска» из города Кировска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26898&page=1