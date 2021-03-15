«Шпроты» из УФСИН России по Мурманской области собираются покорить Сочи

Сборная команда КВН УФСИН России по Мурманской области «Шпроты» принимает участие в 32-м Международном Фестивале команд Клуба весёлых и находчивых «КиВиН-2021», который проходит на сцене концертного зала гостиницы «Жемчужина» в Сочи.

В рамках фестиваля команд КВН, проводимого творческой командой его «отца-основателя» Александра Маслякова, состоится и Кубок КВН ФСИН России, проводимый в таком формате уже второй раз.

На Фестивале КиВиНа и Кубке ФСИН «Шпроты» представят свою «Визитную карточку».

Дерзким дебютантам «Шпротам» предстоит «скрестить шпаги» юмора и находчивости с командами Академии ФСИН (Рязань) «Армия прекрасных половин», Воронежского института ФСИН «Всё законно», Кузбасского института ФСИН «Ради смеха», УФСИН по Республике Калмыкия «Нулевой рубеж», УФСИН по Республике Северная Осетия-Алания «Зона комфорта», УФСИН по Алтайскому краю «Не зарекайся», УФСИН по Омской области «Год за полтора», ГУФСИН по Свердловской области «Отбоя нет», и другими. Все они являются победителями и призёрами региональных конкурсов КВН.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, мурманские «Шпроты», образно говоря, тоже не просто так попали в банку. Сборная УФСИН России по Мурманской области - неоднократный чемпион и призёр регионального КВН среди команд сотрудников силовых структур. «Шпроты» уже заслужили любовь зрителей своим имиджем - от неоднозначного бесшабашного названия команды до искромётных оригинальных шуток на злобу дня и гармоничных музыкальных номеров.

Кольское Заполярье представляют: Сергей Андрейко (отдел по конвоированию), Егор Грачев (ЦИТОВ), Вадим Киселёв (ИК-17), Леонид Корякин (ЦИТОВ), Виктор Мишустин (отдел по конвоированию), Кристина Хрушкова (ИК-18) и капитан команды Максим Волков (СИЗО-1)

Фестиваль и Кубок команд ФСИН проходит в Сочи с 11 по 22 марта.