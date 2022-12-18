Мурманская область. Арктика (16+)18.12.22 14:30
«Шпроты» заслужили Сочи - финал сезона Мурманской лиги КВН
Сегодня на сцене Дворца культуры и творчества имени С.М. Кирова состоялся финал Мурманской официальной лиги КВН. Игра завершила сезон 2022 года.
Шесть команд из Мурманской области и Санкт-Петербурга соревновались в остроумии и находчивости. К слову, в финальной игре должно было участвовать семь команд, однако «Сборная Заозерска» сейчас покоряет Международную лигу КВН в Республике Беларусь.
Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам двух конкурсов победителем сезона 2022 года стала команда «Шпроты» (УФСИН России по Мурманской области). Ребята смогут отправиться на 34-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2023», который пройдёт в Сочи 12-24 января.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23884&page=1
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