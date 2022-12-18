«Шпроты» заслужили Сочи - финал сезона Мурманской лиги КВН

Сегодня на сцене Дворца культуры и творчества имени С.М. Кирова состоялся финал Мурманской официальной лиги КВН. Игра завершила сезон 2022 года.

Шесть команд из Мурманской области и Санкт-Петербурга соревновались в остроумии и находчивости. К слову, в финальной игре должно было участвовать семь команд, однако «Сборная Заозерска» сейчас покоряет Международную лигу КВН в Республике Беларусь.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам двух конкурсов победителем сезона 2022 года стала команда «Шпроты» (УФСИН России по Мурманской области). Ребята смогут отправиться на 34-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2023», который пройдёт в Сочи 12-24 января.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23884&page=1