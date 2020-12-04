Штаб морских операций для Севморпути обеспечивает проход судов по СМП - приказ

В составе ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом» будет создан штаб морских операций для обеспечения прохода судов по Северному морскому пути. Приказ подписал генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Создать в федеральном государственно унитарном предприятии атомного флота штаб морских операций», - говорится в документе. Этим же документом ФГУП «Атомфлот» уполномочен согласовывать разрешения на проход судов в акватории Севморпути.

Приказ от 28.10.2020 № 1/11-НПА «Об определении федерального государственного унитарного предприятия, в отношении которого Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, уполномоченного согласовывать разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути, и создании штаба морских операций» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Росатом в 2018 году законодательно был наделен функцией единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.