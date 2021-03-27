Штаб по капитальному ремонту жилых домов: в фокусе внимания – реновация ЗАТО и замена бойлеров

В региональном Фонде капитального ремонта прошло очередное заседание штаба под председательством вице-губернатора – министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского.

«Чтобы держать ситуацию по капитальному ремонту многоквартирных домов на контроле, еженедельно собираемся вместе с руководством Фонда подрядчиками и обсуждаем проблемные вопросы, возникающие во время работы. Сегодня в фокусе внимания были объекты, вошедшие в комплексный план реновации ЗАТО и программу по замене водонагревателей», – отметил Владислав Сандурский.

К капитальному ремонту жилых домов в рамках реновации ЗАТО подрядчики приступили во всех муниципалитетах, в частности по всем объектам разработана проектная документация и направлена в госэкспертизу, по 9-ти объектам из 22-х ведутся подготовительные работы. Как сообщает региональное Министерство строительства, непосредственно сами строительно-монтажные работы начнутся везде не позднее середины апреля. Как подчеркнул вице-губернатор, если появятся малейшие риски не выполнить капремонт в срок – незамедлительно будут приняты меры.

Что касается замены бойлеров на средства субсидии из областного бюджета, то в 6 многоквартирных домах работы уже завершены – сейчас оформляются все необходимые документы для ввода агрегатов в эксплуатацию. На 10 объектах завершены подготовительные работы, монтаж водонагревателей начнется, как только они прибудут из Нижнего Новгорода. До конца мая бойлеры будут заменены во всех 30 домах Мурманска и 1 доме в Кандалакше.