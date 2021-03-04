Штаб помогает муниципалитетам в решении оперативных задач по очистке территорий, а снегопад и метель продлятся до конца недели

Областной штаб по уборке снега в Мурманске, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск под руководством вице-губернатора Юрия Сердечкина на утренней встрече определил ключевые задачи на сегодняшний день. Решено, что упор будет сделан на уборку дворов и парковок, чтобы не допустить образования непроходимых мест на придомовых территориях.

За минувшие сутки с улиц Мурманска вывезено более 11 тысяч кубометров снега. Существенно продвинулся вопрос вывоза мусора. На вчерашний день невывезенным оставался мусор почти с 200 контейнерных площадок в Мурманске, за ночь заблокированные снегом подъезды к площадкам были прочищены. На данный момент на контроле остаются всего 5 площадок, в ближайшие часы мусор будет вывезен. Региональный оператор по обращению с ТКО сообщил, что контроль вывоза мусора из проблемных дворов будет осуществляться руководством лично в ручном режиме.

Стабилизировалась ситуация с вывозом мусора в Александровске – до конца дня планируется очистить все контейнерные площадки. В муниципалитете уже более трёх суток непрерывно идёт снег. Уборка снега во дворах и межквартальных проездах продолжается в усиленном режиме. Сторонние организации направили на помощь муниципалитету 7 единиц техники.

В ЗАТО г. Североморск мусор вывезен со всех контейнерных площадок. За минувшие сутки в муниципалитете вычистили 43 двора, с придомовых территорий вывезено 2 тысячи кубометров снега. 12 единиц техники расчищают улично-дорожную сеть, а в уборке придомовых территорий задействованы 39 машин и 167 дворников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, снегопад и метель по прогнозу продлятся до конца недели, а это значит, что усиленная работа по уборке снега будет продолжена. Областной штаб ежедневно утром и вечером подводит промежуточные итоги и помогает муниципалитетам в решении оперативных задач по очистке территорий.