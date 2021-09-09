Штамм COVID-19 «дельта» оказывает «давление» на мировые валюты

Цены на нефть слабо растут после подъёма по итогам предыдущей сессии на фоне затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида».

На данный момент возобновлена работа лишь порядка 20% добывающих мощностей, приостановленных из-за удара стихии в американской части Мексиканского залива. Таким образом, восстановление происходит даже медленнее, чем после самого разрушительного в истории США урагана Катрина, пишет агентство «Bloomberg».

Как пишет finmarket.ru, тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы снизились на 2,882 млн баррелей после падения на 4,045 млн баррелей неделей ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение запасов на 3,832 млн баррелей, свидетельствуют данные «Trading Economics».

Эксперты, опрошенные «S&P Global Platts», в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти на 7,4 млн баррелей, запасов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Доллар США незначительно дешевеет в паре с евро. Иена укрепляется относительно большинства валют G10, а также азиатских валют на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с растущими опасениями инвесторов в отношении последствий нового штамма COVID-19 «дельта» для мировой экономики.