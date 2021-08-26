Штамм «дельта» негативно действует на отечественную валюту

Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг утром после роста в среднем на 3% в течение трёх торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI также дешевеют — на 0,85%, до 67,78 доллара.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается коррекционное снижение после роста в среднем на 3% в течение предыдущих трёх торговых сессий. Опасения инвесторов по поводу влияние пандемии COVID-19 все ещё сохраняются. По словам аналитиков «TD Securities», которые приводит газета «Wall Street Journal», рынок может по-прежнему сталкиваться с препятствиями из-за штамма «дельта».

Слабость отечественной валюты как раз и будет связана в основном с отсутствием позитивных факторов.

Снижению цен на «черное золото» способствует укрепление курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 92,88 пункта.