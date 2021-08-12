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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.21 10:30

Штамм «дельта» «завораживает» валюту

Мировые цены на нефть в четверг утром меняются слабо после некоторой волатильности ранее, а также после новостей из США и статистики по недельным запасам, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI не менялись в цене, которая остается на уровне прошлого закрытия в 69,25 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, нефтяные котировки стабилизировались после неоднозначной торговой сессии среды, в начале которой цены на нефть менялись слабо, затем перешли к снижению после новостей о США и ОПЕК+, но позднее укрепились. При этом во вторник нефть подорожала на 2-3%, а в понедельник падение цен превышало 4% на рисках вокруг спроса из-за коронавируса.

В среду нефтяные цены перешли к снижению после новостей о призывах США к ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы препятствовать росту цен на бензин. Однако, как сообщил РИА Новости источник, члены ОПЕК+ пока не обсуждали между собой призыв США альянсу увеличить добычу нефти, но консультации не исключаются.

Позднее была опубликована в целом слабая статистика из США о запасах нефти. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 августа снизились на 0,4 миллиона баррелей вместо 1,3 миллиона. Запасы бензина сократились слабее ожиданий, а запасы дистиллятов неожиданно выросли. Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,3 миллиона баррелей в день. Несмотря на такие данные стоимость нефти вечером в среду несколько возросла.

Аналитики при этом оценивают сроки влияния рисков пандемии на перспективы спроса. «Согласно нашему базовому сценарию, как и прежде, волна штамма «дельта» окажет влияние на спрос — в том числе в Китае — лишь на два месяца», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «Goldman Sachs».

Курс доллара к мировым валютам в четверг утром слабо меняется после публикации днём ранее статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

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