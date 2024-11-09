Штат Мурманского областного многопрофильного клинического центра пополнили 57 новых специалистов

В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре состоялся 11-й День молодого специалиста – значимое мероприятие, организованное для поддержки юных врачей, делающих первые шаги в медицинской карьере.

В 2024 году коллектив МОКМЦ принял в свои ряды 57 новых сотрудников.

19 молодых врачей пришли после окончания ординатуры, 10 из которых проходили обучение по целевому договору. Среди вновь прибывших специалистов есть такие востребованные кадры, как врач акушер-гинеколог, врач травматолог-ортопед, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог и другие.

Также приступили к работе 38 медработников со средним медицинским образованием.

Особый акцент в медучреждении делается на программу наставничества, благодаря которой молодые специалисты получают необходимую поддержку от своих опытных коллег.

«Наставничество играет ключевую роль в становлении молодых специалистов, ведь именно наставник помогает не только освоить профессию, но и привить искреннюю любовь к медицине. В период учебы в университетах и колледжах у студентов ограниченный контакт с пациентами, и потому наставники служат своего рода мостиком между теорией и практикой, помогая молодым врачам быстрее освоиться в профессиональной среде», – рассказал главный врач Мурманского многопрофильного клинического центра Евгений Тарбаев.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках плана «На Севере – жить» для медицинских работников предусмотрены меры социальной поддержки: подъёмные до 1 млн рублей, предоставление служебного жилья или компенсация аренды, социальная выплата до половины стоимости приобретаемого жилья, приоритетное участие в программе «Свой дом в Арктике», начисление районных и полярных надбавок, а также ряд других видов помощи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/