Штатная численность МЧС России увеличена на почти 15 тысяч сотрудников — до 303107 единиц

Такой указ Президента России опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2023 года предельная штатная численность МЧС установлена в количестве 303107 единиц. А с 1 января 2024 года штат ведомства вырастет ещё на 4 тысячи человек — до 307101 единицы.

Как сообщает «Парламентская газета», в спасатели принимают граждан от 18 до 40 лет. Исключение сделано для бывших силовиков — они могут становиться спасателями до 50 лет. Женщины также могут получить должность в МЧС, но только не для участия в горноспасательных операциях или работы с газом. При отборе будут смотреть на физическое состояние и здоровье, а также психологическое состояние. Даже при противопоказаниях у любого человека есть возможность стать спасателем-волонтером.

По данным ТАСС, в последний раз штат МЧС увеличивался в 2019 году до 288565 единиц.