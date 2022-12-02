Штраф 16 миллионов рублей за дорожный картель остаётся в силе

Апелляционный суд поддержал позицию Мурманского УФАС России в споре с ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» относительно размера административного штрафа за реализацию картеля с ООО «Кольское дорожное управление» и ООО «Автомир».

Напомним, что решением антимонопольного органа от 31.12.2019 в действиях указанных лиц был установлен факт реализации картеля на торгах по ремонту автомобильных дорог на сумму более 160 миллионов рублей.

За реализацию картеля ООО «УК «МДУ» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере сумму 16068909 рублей 50 копеек.

Вместе с тем, общество не было согласно ни с самим нарушением, ни с размером наложенного штрафа, полагая, что он должен составлять 100 тысяч рублей.

В рамках судебного дела №А42-11140/2020 суд первой инстанции снизил размер штрафа до 8034454 рубля 75 копеек.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 28.11.2022 снижение административного штрафа отменил и оставил его в размере 16 млн 68 тысяч 909 рублей 50 копеек.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, за нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Кольское дорожное управление» также привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 16068606,50 рубля и ООО «Автомир» в размере 3497325,74 рубля.