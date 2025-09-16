Штраф 80 тысяч рублей: руководитель организации осуждён за самоуправство

Прокурором города Североморска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летнего руководителя организации оказывающей на территории города Североморска услуги, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом, а также иным нормативно правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, поскольку такими действиями причинен существенный вред).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, в судебном заседании установлено, что обвиняемый, на основании ранее заключенных договоров с руководителями управляющих компаний, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г. Североморск принял на себя обязанности по оказанию услуг, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом лифтового оборудования, являющегося внутридомовым имуществом, принадлежащим на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений многоквартирных домов, а также лифтовой диспетчерской связи и сигнализации.

В период исполнения договорных обязательств по обслуживанию лифтов у управляющих компаний образовалась задолженность. В связи с чем в их адрес обвиняемым были направлены уведомления о расторжении в одностороннем порядке договоров на обслуживание и ремонт лифтов. В последствии обвиняемый в апреле 2024-го, не дожидаясь окончания срока действия договоров, самовольно, вопреки установленному законом порядку, дал указания подчиненным ему сотрудникам о единовременном отключении лифтового оборудования в многоквартирных домах в Североморске.

С учётом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.