Штраф за посещение магазина без маски законен - Верховный суд

Верховный суд России назвал нахождение в магазине без маски во время пандемии значительным правонарушением. Такое заявление суд сделал в ответ на жалобу жителя Якутии, которого оштрафовали за пребывание в магазине без маски.

Как сообщает «СеверПост», мужчина пытался обжаловать решение суда в разных инстанциях, просил отменить наказание или признать его малозначительным. Но Верховный суд РФ просьбе россиянина не внял.

«Доводы настоящей жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД России «Якутское» и требованиями, установленными главой Республики Саха (Якутия)… и не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела», — отметил Верховный Суд в постановлении.