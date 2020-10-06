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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.20 10:45

Штраф за разглашение сведений с ограниченным доступом хотят увеличить в 10 раз

На рассмотрение в Государственную Думу внесён проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Законодательная инициатива предусматривает, что за разглашение сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч.

Это касается тех, кто получил доступ к информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. Исключение составляют случаи, когда за её разглашение предусмотрена уголовная ответственность, а также случаи, которые расцениваются по КоАП РФ как недобросовестная конкуренция.

Как  сообщает региональное Министерство юстиции, сейчас минимальные и максимальные размеры штрафа для граждан и должностных лиц в 10 раз меньше. Его назначают, например, кадровикам за разглашение персональных данных сотрудников. Кроме того, это наказание грозит и адвокатам, которые в данном случае отвечают как должностные лица.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
Комментарий к новости:В Мурманске открыта новая скульптурная композиция «Паруса мечты»
Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил учащихся Мурманского Нахимовского училища с посвящением в нахимовцы
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