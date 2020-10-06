Штраф за разглашение сведений с ограниченным доступом хотят увеличить в 10 раз

На рассмотрение в Государственную Думу внесён проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Законодательная инициатива предусматривает, что за разглашение сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч.

Это касается тех, кто получил доступ к информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. Исключение составляют случаи, когда за её разглашение предусмотрена уголовная ответственность, а также случаи, которые расцениваются по КоАП РФ как недобросовестная конкуренция.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, сейчас минимальные и максимальные размеры штрафа для граждан и должностных лиц в 10 раз меньше. Его назначают, например, кадровикам за разглашение персональных данных сотрудников. Кроме того, это наказание грозит и адвокатам, которые в данном случае отвечают как должностные лица.