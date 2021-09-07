Штрафные санкции применят к подрядчикам после жалоб северян о срыве сроков ремонта дворов

На прошлой неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1753 сообщения, оставленных северянами в соцсетях и на портале «Наш Север». Об этом сообщила заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова в ходе оперативного совещания накануне.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором – «Благоустройство», на третьем – «Дороги», на четвертом – «Образование».

В блоке «ЖКХ» жители домов по улицам Воровского и Павлова в Мурманске жаловались на отсутствие горячей воды. Подача воды прекратилась из-за порыва наружных сетей после проведения опрессовки. Также об отсутствии горячей воды сообщали жители Никеля.

«Большое количество комментариев под трансляцией оперативного совещания связано с полным или частичным отсутствием отопления. Я прошу муниципалитеты обратить внимание на каждый адрес и внимательно разобраться. Важно реагировать на такие сигналы. В каждом муниципалитете должна быть организована «горячая линия», куда жители могут обратиться. А граждан прошу, если у вас нет отопления в квартире, обращаться в первую очередь в управляющую компанию», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Благоустройство» жалобы касались благоустройства общественных пространств, уборки территорий и ремонта дворов.

Мурманчане сообщали о срыве сроков ремонта дворов на улице Орликовой, 10 и проспекте Ленина, 46-50. Администрация Мурманска ответила, что к подрядчикам будут применены штрафные санкции.

Жители Кандалакши рассказали, что речная набережная в городе в неудовлетворительном состоянии. Администрация Кандалакшского района сообщила, что подрядчик приступил к устранению замечаний.

В блоке «Дороги» чаще всего жители обращали внимание на ямы на дорогах, содержание и ремонт тротуаров. Мурманчане интересовались сроками завершения ремонтных работ на улицах Школьной, Лобова и проспекте Кольском.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Образование» наиболее часто северяне задавали вопросы по порядку проведения школьной линейки, сообщали об отсутствии отопления в образовательных учреждениях Заозерска, Североморска и Мурманска.