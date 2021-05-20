Штрафы с автовладельцев за нарушения ПДД планируют списывать автоматом - Минюст

Минюст России предложил ввести упрощенный порядок взыскания с автомобилистов штрафов путем автоматического снятия соответствующей суммы денег с банковского счёта в случаях фиксации нарушения дорожными фото- видеокамерами.

«Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов», - сказал сегодня на Петербургском международном юридическом форуме замглавы ведомства Евгений Забарчук.

В частности, по его словам, «предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами».

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счёт средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», - сказал Забарчук.