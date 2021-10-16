Штрафы за отказ от вакцинации поддерживает только каждый девятый россиянин

Вирусолог Александр Лукашев предложил ввести в России штрафные санкции за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» экономически активные россияне из всех округов страны рассказали, как относятся к подобной инициативе.

Только каждый девятый россиянин (11%) поддержал предложение о штрафных санкциях в отношении нежелающих вакцинироваться, 69% против подобной идеи. Причём противников штрафных санкций за отказ от прививки от COVID-19 больше среди граждан с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (73%).

Наказание рублем за отказ от вакцинации активнее поддерживают те, кто сделал прививку (17%). Впрочем, и среди них против денежных штрафов выступает большинство (58%). Однако больше всего противников инициативы среди тех, кого и планируется штрафовать, — антипрививочников (94%).