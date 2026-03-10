Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Росреестр разработал законопроект, направленный на повышение эффективности муниципального земельного контроля и внедрение современных технологий в контрольно-надзорную деятельность. Новые инициативы призваны автоматизировать процессы, сократить временные затраты правообладателей и стимулировать устранение нарушений земельного законодательства.

«Главная цель - сделать земельный контроль более эффективным, единообразным и ориентированным на предупреждение нарушений. Новые законодательные инициативы нацелены на защиту прав добросовестных землевладельцев и государственных интересов, повышение эффективности использования земельных ресурсов, а также активизацию вовлеченности земель в хозяйственный оборот», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Законопроект не предусматривает увеличение штрафов за нарушения в сфере землепользования. Вместе с тем, ответственность за неисполнение предписаний муниципальных проверяющих будет приравнена к уже действующим нормам за неисполнение предписаний государственных земельных инспекторов. На сегодняшний день фактически за одно и то же нарушение назначаются штрафы разных размеров. Законопроект устраняет это противоречие.

Кроме того, законопроект предполагает внесение сведений о результатах муниципального контроля в Единый государственный реестр недвижимости. Таким образом, все заинтересованные лица смогут получать информацию о наличии нарушений обязательных требований земельного законодательства.

«Мы ожидаем, что эти изменения помогут навести порядок в земельном вопросе. Введение новых мер продиктовано необходимостью защиты прав добросовестных собственников. Захламленные территории создают угрозу пожаров, зарастают сорняками и превращаются в свалки, что негативно влияет на развитие населенных пунктов. Это не только затрудняет ведение хозяйства, но и регулярно становится предметом жалоб со стороны жителей», - прокомментировала начальник управления муниципального контроля администрации Кольского округа Ольга Булдакова.