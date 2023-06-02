Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении

За сутки на Донецком направлении уничтожены до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населённого пункта Удачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 1 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении. Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой Народной Республики. За сутки на Донецком направлении уничтожены до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населённого пункта Удачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149-ти районах.

В районах населённых пунктов Северск Донецкой Народной Республики и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка, Куземовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Тоненькое и Георгиевка Донецкой Народной Республики».

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