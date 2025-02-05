За сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномёта.

Министерство обороны Российской Федерации 4 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Правда, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный. Отражено три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье и Ободы в Сумской области.

Военнослужащие штурмовых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области. Штурмовики каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи как по штурму, так и по закреплению освобождённых территории. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

В этот раз в ходе штурмовых действий военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину пехоты «Брэдли». Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использовали фугасные боеприпасы, что привело к заклиниванию орудия и вынудило экипаж БМП «Брэдли» отступить. Далее, без поддержки военной техники бойцы ВСУ бежали, бросив раненых и убитых. Штурмовые отряды регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь практически незаметными для противника при приближении к его позициям. С помощью расчётов БПЛА они успешно уничтожают противника даже в наиболее укреплённых позициях.

При отступлении противник оставил после себя следы разрушений: повреждённые здания и сгоревший транспорт.

За сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномёта.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil