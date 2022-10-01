Шум, курение и мусор - топ-3 факторов, раздражающих соседей

Каждого третьего жителя многоквартирного дома раздражают соседи, 43% предпочитают с соседями дружить. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 6500 россиян, живущих в многоквартирных домах.

34% россиян признались, что их раздражают соседи по многоквартирному дому, большинство же относится к ним спокойно (55%). Дружат с соседями 43% россиян. Причем с увеличением возраста опрошенных среди них растет как число тех, кто испытывает неудобство от соседства, так и число тех, кто приятельствует с другими жильцами своего дома.

Главный раздражающий фактор в многоквартирном доме — шум. На втором месте — курение в подъезде, на третьем — мусор. Неудобства создает и ремонт в других квартирах, а с ним приходит и гул, и грязь.

Впрочем, тех, кто готов выйти на тропу войны с соседями, меньшинство: 7 из 10 россиян никак не борются с надоедами. Те же, чьи соседи перешли уже все рамки приличия, чаще всего стараются действовать через общение или привлекают к конфликту ЖЭУ.