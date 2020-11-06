Шутка жителя ЗАТО вышла ему боком

В законную силу вступил приговор Кольского районного суда Мурманской области в отношении жителя ЗАТО г. Заозерск Мурманской области Андросюка Александра, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ.

26 марта текущего года Андросюк, злоупотребив спиртными напитками, вспомнив старые обиды, связанные с его уголовным преследованием за совершение преступлений коррупционного характера, решил отомстить своим «обидчикам» – следователям военного следственного отдела СК России по Печенгскому гарнизону. Позвонив дежурному по указанному следственному органу Андросюк не нашл ничего умнее, чем сообщить, что здание в котором сейчас находится представитель закона – заминировано.

Оперативно проведенные сотрудниками УФСБ России по Северному флоту мероприятия позволили задержать «шутника» через два часа.

Собранные УФСБ России по Северному флоту материалы послужили достаточным основанием для возбуждения уголовного дела в отношении «лжетеррориста», в ходе расследования которого следователям ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск удалось в полном объёме доказать его причастность к совершению инкриминируемого преступления.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, в результате, приговором Кольского районного суда Мурманской области Андросюку А. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.