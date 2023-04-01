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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 18:00

Шутки больше всего помогают в работе менеджерам по продажам и барменам

Чаще всего про важность чувства юмора на работе говорят после 45 лет. Хорошие шутки для достижения успехов в работе чаще необходимы менеджерам по продажам, барменам и воспитателям, реже — охранникам, юристам и бухгалтерам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого выясняли, нужно ли чувство юмора для трудовых свершений. В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

64% россиян считают, что для достижения успехов в работе нужно обязательно иметь чувство юмора. 27% считают это качество необязательным.

Женщины чуть чаще считают, что уместная шутка способствует успеху в труде: 66% против 62% среди мужчин.

Чем старше возраст респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере: 47% россиян моложе 24 лет считают умение шутить и понимать шутки обязательным, а среди респондентов старше 45 лет таких уже 69%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о чувстве юмора, как об обязательном качестве в своем деле, чаще говорят менеджеры по продажам (84%), бармены (83%), воспитатели (82%), логисты (81%) и специалисты по работе с клиентами (80%), причем сегодня все они утверждают это даже чаще, чем 2 года назад. Реже других чувство юмора в работе нужно охранникам (52%), юристам, бухгалтерам, системным администраторам (по 53%) и экономистам (54%), но и среди них сторонники хорошей шутки составляют большинство.

Время проведения опроса: 14—27 марта 2023 года.

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