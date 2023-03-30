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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 18:00

Шутки в сторону: чувство юмора все реже рассматривается как дополнительное преимущество кандидата

Сегодня только каждый второй работодатель считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу соискателя, тогда как в 2009 году такой позиции придерживались почти 2 из 3 рекрутеров. В том, что умение к месту пошутить способствует их карьере, чаще всего уверены россияне с доходом выше среднего. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения, считающих, что у них есть чувство юмора.

Если на собеседовании выяснится, что у соискателя есть чувство юмора, то каждый второй работодатель (51%) расценит это как дополнительный аргумент в пользу кандидата. Напротив, в каждой третьей компании (32%) чувство юмора не расценивается как значимая черта специалиста и не является его дополнительным конкурентным преимуществом.

Значимость чувства юмора при трудоустройстве снижается: рекрутеры стали реже рассматривать кандидата, удачно пошутившего на собеседовании, как более успешного (по сравнению с 2009 годом — на 13 процентных пунктов, по сравнению с 2021-м — на 4 п.п.).

Между тем 58% россиян с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры — это на 4 п.п. больше, чем в 2021-ом. Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (65%). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком: если среди молодёжи до 24 лет их 51%, то среди респондентов старше 45 — 61%.

Время проведения опроса: 14—24 марта 2023 года.

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