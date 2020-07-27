«Сибирь» доставит партию щебня из Мурманска в Сабетту

На причале № 15 Мурманского морского торгового порта завершается погрузка 25400 тонн строительного щебня на теплоход «Сибирь». Это первая в летнюю навигацию партия щебня, которая направлена через АО «ММТП» в Арктику.

Уже завтра утром судно отправится по трассе Северного морского пути в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал. «Сибирь» доставит груз, предназначенный для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов.

Щебень произведен в карьерах Мурманской области. Близость производственных площадок, расположенных в регионе, и логистическое удобство делают его перевалку через ММТП экономически выгодной. При этом мощности Мурманского морского торгового порта позволяют оперативно обрабатывать арктические грузы круглогодично.

В связи с развитием крупных инвестиционных проектов в Арктике, Мурманский морской торговый порт определяет данное направление как одно из самых перспективных и ожидает дальнейшего роста грузооборота.