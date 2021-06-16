«Сибирь» и «Грумант» отправились из ММТП в арктический порт Сабетта

Прямо сейчас сразу два сухогруза «Сибирь» и «Грумант» следуют в направлении арктического порта Сабетта. Сотрудники Мурманского морского торгового порта погрузили на них в общей сложности 45 тысяч тонн щебня, а также партию проектного генерального груза. Это тяжеловесный и крупногабаритный груз, который по техническим характеристикам запрещено транспортировать по дорогам общего пользования. А это значит, что от портовиков требовалась филигранная работа: действовать слаженно, оперативно и использовать всей свой профессионализм. Со своей задачей сотрудники АО «ММТП» справились на отлично.

«Грумант» вышел из Мурманска 12 июня и планирует уже 18 июня прибыть в порт назначения, так как среднее время рейса до арктического порта составляет порядка шести дней. «Сибирь» отправился к арктическим берегам 15 июня. Таким образом, на предприятии продолжается Арктическая программа 2021 года.

«Морской порт Сабетта является ключевым объектом для развития Северного морского пути, при этом период навигации, когда есть возможность проводить дноуглубительные работы и доставлять тяжеловесные грузы по воде без ледокольного сопровождения, очень короткий – с июня по октябрь. Поэтому так важно оперативно обрабатывать грузы в этом направлении, а сотрудники Мурманского морского торгового порта отличаются профессионализмом и отлично справляются со своей задачей», - рассказал Главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Напомним, ранее от причалов Мурманского морского торгового порта в арктическом направлении отправилось российское судно «Северный проект».