СидиДома – не горюй!

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, с 12.00 30 марта режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья.

Рекомендуется ограничить передвижение граждан по территории всего субъекта, кроме как по следующим причинам:

- выход на работу (если работодатель не перешёл на дистанционный режим);

- поход за продуктами или лекарствами в ближайшие магазин и аптеку;

- вынос мусора;

- обращение в больницу за экстренной помощью (при наличии угрозы жизни и здоровью);

- выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Гражданам, вышедшим на улицу, нужно стараться соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра .

Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы.

В это же время въезд в Ковдорский район, Мончегорск, Териберку и Ура-Губу будет ограничен. Решение о введении дополнительных мер принято региональным оперативным штабом. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ограничения вводятся с 12.00 30 марта до 24.00 13 апреля в Мончегорске и Ковдорском районе с 12.00 29 марта до особого распоряжения в Териберке и Ура-Губе.

Главные ограничения:

- ограничивается въезд (въехать в населённые пункты можно будет по постоянной или временной регистрации);

- необходимо соблюдать режим самоизоляции всем, независимо от возраста;

- въезд в населённые пункты разрешён экстренным и государственным службам, а также для исполнения договорных обязательств в интересах юридических лиц или ИП, осуществляющих деятельность на территории этих муниципалитетов (см. ниже подробный список);

- при въезде все граждане обязаны пройти термометрию. В случае повышенной температуры (выше 37 °C ) и симптомов ОРВИ гражданин направляется в медицинское учреждение.

Автобусные билеты на междугородние рейсы в эти населённые пункты будут продаваться только при наличии прописки, соответствующей остановкам по маршруту следования автотранспорта.

Выезд из населённых пунктов разрешён (кроме тех граждан, кому предписана самоизоляция).

Для соблюдения режима будет работать КПП.