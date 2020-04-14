СидимДома - объём розничных продаж в РФ в апреле упал более чем на 35%

Объём продаж в розничной торговле на фоне эпидемии коронавируса в России в апреле сократился более чем на 35%, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

«Самая чувствительная проблема для компаний - и у нас, и в других странах - это сокращение спроса. Так, объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», - сказал Владимир Путин. - …Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение».