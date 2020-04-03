СидимДома – МусораБольше – НадоПокрытьУбытки

Минприроды подготовило проект постановления правительства о предоставлении безвозвратных субсидий региональным бюджетам, ВЭБ.РФ и другим банкам для покрытия убытков и неплатежей по кредитам региональных операторов по управлению коммунальными отходами (ТКО) с 1 апреля до конца 2020 года.

Как пишет «Коммерсант», это «позволит в сложной экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке… распространения коронавирусной инфекции сохранить финансовую устойчивость и не допустить частичного или полного прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО».

Причины такой необходимости, как видят их в министерстве, - увеличение объёма ТКО из-за карантина, ожидаемый рост неплатежей за вывоз отходов и неадекватные тарифы, которые устанавливаются регионами ниже экономически обоснованного уровня (они, как считают в министерстве, не позволяют регоператорам окупить сделанные инвестиции).

Ссылаясь на данные ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), Минприроды отмечает, что собираемость платежей граждан за услугу составляет 79% - и «без господдержки… финансовая устойчивость региональных операторов по обращению с ТКО крайне низкая».

По данным издания, на вчерашнем совещании у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко Минприроды и РЭО запросили субсидий на 30 млрд рублей (весь объем платежей граждан за вывоз ТКО в 2019 году, по оценкам Счётной палаты,- 182 млрд рублей). Абрамченко вчера не согласилась с запросами ведомства и содержанием проекта постановления. По данным издания, на совещании запросы министерства были снижены до 10 млрд рублей (и эта сумма, вероятнее всего, изменится). Вице-премьер при этом не отказывается поддержать отрасль в условиях роста нагрузки, «где это реально необходимо, чтобы не вкладывать финансовые ресурсы в неэффективные модели».