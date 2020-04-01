СидимДома – нацпроект «Экология» открывает онлайн кинотеатр

В период нерабочей недели нацпроект «Экология» открывает онлайн кинотеатр, в котором можно посмотреть документальные и научно-популярные фильмы об экологии, которые собраны на одной площадке.

Например, о Кандалакшском заповеднике в суровой и прекрасной Арктике. Это одна из немногих в России морских ООПТ, которая создана специально для охраны гаги – крупной северной морской утки. В водах Кандалакшского заповедника обитают поразительно яркие рачки, медузы и морские звезды, колонии тихоокеанских мидий. По следам ученых, волонтеров и натуралистов вы отправитесь на охраняемые острова в Белом море, ставшие приютом для более 250 видов птиц. Кстати, здесь часто можно увидеть северное сияние!

Или об одном из самых молодых заповедников в России – Ненецком. Вся его территория находится на знаменитом пути поморов в первый русский заполярный город Сибири – Мангазею. Острова заповедника, лежащие на древнем пути следования поморов, подарят путешественнику всю красоту северной тундры. В Ненецком заповеднике насчитывается 125 видов птиц, 15 из которых занесены в Красную книгу, 42 вида рыб, 27 видов млекопитающих, множество редких растений и насекомых.

Хочется отметить, что редакция «Арктик-ТВ» расширяет тематику нацпроекта «Экология». На сайте телередакции в рубрике «Спецпроекты» можно посмотреть фильмы «Ненецкий заповедник. Дневник поморской путешественницы»; «Заповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника» и «Дикий север. Паанаярви». Документальный фильм» и другие.

Документальное кино об экологии – отличный способ узнать о том, как разнообразен и интересен окружающий мир. Особенно, когда мы вынуждены сидеть дома. Выбирайте любой фильм и отправляйтесь в увлекательное путешествие по самым красивым местам нашей планеты.

https://xn--80agfniahlkdbfn5a8c2gsb.xn--p1ai/natsproektekologiya-rf-otkryvaet-onlayn-kinoteatr/