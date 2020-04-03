СидимДома – в отпуск не едем?

Из-за снижения пассажиропотока компания «РЖД» отменяет некоторые поезда дальнего следования. Под ограничение попало и мурманское направление.

Отменяются запланированные на 29 и 30 апреля поезда №242/265 «Москва – Мурманск», а также «Мурманск – Москва» 1 и 4 мая.

Не будет курсировать поезд №242/241 «Москва – Мурманск», отправление которого запланировано на 5, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля и 7 августа, а также «Мурманск – Москва» – 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2 и 9 августа.

Поезд №91/92 с отправлением из Москвы отменяется 29 мая, 1 июня, с 5 июня по 29 июля по нечётным числам, с 1 по 29 августа по нечетным числам. Отправление из Мурманска не состоится 31 мая, 3 июня, с 7 июня по 31 июля по нечетным числам, с 3 по 31 августа по нечетным числам.

Кроме того, в мае и июне отменён поезд №225/226 сообщением «Адлер – Мурманск». Отправление из Адлера не будет происходить с 25 мая по 23 июня, а из Мурманска – с 28 мая по 26 июня.