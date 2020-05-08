СидимДома, а оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое

Оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили РИА «Новости» аналитики IT-компании «Эвотор», проанализировавшие данные с 300 тысяч онлайн-касс по всей России. «В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте — торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки», — рассказали в компании.

Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Выручка фитнес-центров в апреле упала в 10 раз (в марте — на 19%), магазинов одежды и обуви — в 8 раз (в марте — на 28% и на 41% соответственно), салонов красоты — почти в 7 раз (в марте — на 22%), стоматологий — почти в 4 раза (в марте — на 9%).

Продажи турагентств в апреле сократились на 89% (в марте — на 55%), а мини-гостиниц — на 72% (в марте — 25%). Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 77% своего прошлогоднего оборота (в марте — 14%), оптики — 72% (в марте — 20%), магазины цветов — 65% (в марте — 6%), ювелирные магазины — 52% (в марте был рост на 1%), рассказали в «Эвотор».

Потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30% (в марте — на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и т.п.) — на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов — на 16% (в марте — на 3%), табачных киосков — на 29% (в марте — на 9%).