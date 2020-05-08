СидимДома, а реальные доходы россиян во II квартале могут снизиться на 20%

Падение реальных располагаемых доходов населения во II квартале текущего года может составить порядка 20%, уже принятые меры правительства лишь на 2,2 п.п. смягчают этот спад, по итогам всего 2020 года доходы могут снизиться на 8-12%, говорится в периодическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

«В периоды кризисов политика государства является важным фактором, влияющим на динамику доходов населения. В 2009-2010 гг. негативные последствия для доходов удалось сгладить, повышая пенсии. После 2014 г . таких масштабных мер, смягчающих падение реальных располагаемых доходов, не принималось, и по итогам 2019 г . они оставались на 7,4% ниже уровня 2013 г . По нашим оценкам, без принятия антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения могли бы составить во втором квартале 2020 г . 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 г . Уже принятые меры поддержки повысят этот уровень на 2,2 п.п. В целом за год падение реальных доходов может составить от 8 до 12%», - говорится в обзоре ВШЭ, в котором подчеркивается, что в рамках нового антикризисного пакета и плана восстановления экономики, которые сейчас разрабатываются, прежде всего необходимо усилить меры поддержки доходов населения, как напрямую, так и через предприятия.

Экономисты ВШЭ основывают свои расчёты по второму кварталу на результатах ряда опросов, на основании которых допускают, что 25% работников потеряют зарплату или будут получать её в неполном размере и предположении, и что половина из них не будет получать зарплату совсем, а вторая половина будет получать 50% от прежнего заработка.