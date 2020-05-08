СидимДома, а реальные доходы россиян во II квартале могут снизиться на 20%
Падение реальных располагаемых доходов населения во II квартале текущего года может составить порядка 20%, уже принятые меры правительства лишь на 2,2 п.п. смягчают этот спад, по итогам всего 2020 года доходы могут снизиться на 8-12%, говорится в периодическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».
«В периоды кризисов политика государства является важным фактором, влияющим на динамику доходов населения. В 2009-2010 гг. негативные последствия для доходов удалось сгладить, повышая пенсии. После
Экономисты ВШЭ основывают свои расчёты по второму кварталу на результатах ряда опросов, на основании которых допускают, что 25% работников потеряют зарплату или будут получать её в неполном размере и предположении, и что половина из них не будет получать зарплату совсем, а вторая половина будет получать 50% от прежнего заработка.
«В этом случае без мер поддержки доходы населения РФ составили бы во втором квартале 11 трлн 852 млрд рублей, или 78,2% от их уровня во втором квартале