СидимДома: а за окном прекрасная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 мая погоду нашего региона будет определять циклон с центром в районе Ботнического залива. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня будет облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.