СидимДома: любуемся приходом весны из окна

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами осадки.

Сегодня, 8 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +4+9°.

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