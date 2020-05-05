Мурманская область. Арктика (16+)05.05.20 07:00
СидимДома: наблюдаем за весной из окна
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической депрессии. 5 мая циклоническая депрессия сместится в Баренцево море, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.
6 мая погоду нашего региона будет определять очередной циклон, смещающийся с Датского пролива на запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, с прохождением атмосферного фронта - местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +4+9°.
Сегодня, 5 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +5+10°. Ночью местами гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-
Последние комментарии
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
Фактура
02.05.20 00:40
Шо, опять? у нас там квартира с 2013 года и уже было охранное свидетельство на руках, что в г. Мончегорске по пр-ку Металлургов,11 дом является объектом культурного наследия. А теперь его опять культу
Комментарий к новости:В Мурманской области стало больше объектов культурного наследия
-Скоро в эфире18:30«Гений пустого места». Художественный фильм (16+)20:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:35«По признакам совместимости». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается рост цен на морковь на 13,2%-PRO Валюту (16+)Рубль начинает укрепляться после серьёзного падения-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль 300 электросетевых объектов в зоне риска половодья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Автолюбителям пора откладывать дополнительные деньги на новые штрафы
-Нам интересно Ваше мнение29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 362 человека