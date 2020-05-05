СидимДома: наблюдаем за весной из окна

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической депрессии. 5 мая циклоническая депрессия сместится в Баренцево море, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

6 мая погоду нашего региона будет определять очередной циклон, смещающийся с Датского пролива на запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, с прохождением атмосферного фронта - местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +4+9°.

Сегодня, 5 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +5+10°. Ночью местами гололедица.